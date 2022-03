Economia del Mare: a Roma l’evento conclusivo di un settore che non conosce crisi

(Adnkronos) - Presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, si è chiuso il ciclo di appuntamenti organizzati dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank con al centro della discussione l’Economia del Mare. Dopo Genova e Milano, è toccata a Roma ospitare una delle tre tappe dell’iniziativa dove si è rimarcata la rilevanza strategica del settore per l’Italia. La conferenza dal titolo: “Focus sugli aspetti legislativi del settore: la parola alle istituzioni”, aveva come obiettivo quello di affrontare gli aspetti di maggiore impatto per la competitività e il potenziamento dell’intera filiera. Gli organizzatori hanno presentato le criticità emerse nel corso dei precedenti incontri ed hanno esposto le loro proposte alle sedi legislative. All’evento sono intervenuti il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè; Il Vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo; numerosi membri della filiera ed esperti del settore.