Economia del Mare, a Gaeta la 2ª edizione del summit 'Blue Forum'

(Adnkronos) - Si è tenuta a Gaeta la seconda edizione del Summit Nazionale sull’economia del Mare, un appuntamento di tre giorni con al centro il tema del mare e l’economia che ruota attorno ad una delle risorse più importanti per il nostro Paese. Rappresentanti del mondo delle istituzioni italiane ed europee, si incrociano per fare il punto sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo: area geografica cruciale per il commercio internazionale e gli assetti geopolitici, motivo per cui una riflessione a 360° sul ruolo dell’Italia si trasforma in un’occasione per capire come assumere un ruolo di leadership nel contesto europeo:questo alla luce dei cambiamenti che riguardano il cambiamento climatico, la sfida energetica ed economica in generale.