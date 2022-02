Economia del Mar, Masucci (Propeller Clubs): “Chiediamo ministero o nuova governance perché settore centrale per Paese”

(Adnkronos) - “Quello che si è concluso è stato un forum importante, dove come Propeller abbiamo fatto rilevare la criticità della governance generale del settore mare e porti. Noi continuiamo a chiedere la ricostituzione di un ministero del Mare, o quanto meno una nuova governance dei mari e dei porti perché quella attuale, per un paese marittimo come il nostro, è insufficiente. Ministero ce l’hanno il Portogallo, la Francia e altri paesi tranne noi che godiamo di più di 8mila chilometri di costa”. Ha dichiarato a margine del terzo appuntamento del ciclo “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, il Presidente dei Propeller Clubs, Umberto Masucci .