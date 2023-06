Ecodays 2023 Unpli, Curcio: "Posto basi per un lavoro di sinergia per il bene della natura e di chi vive su questi territori"

(Adnkronos) - “In chiusura di questa fantastica tre giorni con Unpli - ha detto il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila, Francesco Curcio - colgo nuovamente l’occasione per ringraziare tutti voi. Abbiamo posto le basi per un lavoro di sinergia che porteremo avanti insieme per il bene della natura e di chi vive su questi territori. Come Riserva della Biosfera, l’acronimo “Man and Biosphere” è dedicato proprio a questo connubio: una tutela della natura e sua valorizzazione da parte dell’uomo che gode di questo patrimonio, di questa aria salubre e di tutte le eccellenze custodite al suo interno come un prezioso diamante. Dobbiamo pensare in grande, alla Riserva, ai cittadini che ci vivono e al bene di chi lavora in questi territori, sviluppandoli e alimentandoli con tante idee e progetti”.