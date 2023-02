(Adnkronos) - "Non siamo né meglio né peggio degli altri. Se qualcosa funziona da noi in Emilia Romagna può funzionare anche nel Paese. Il fatto che da noi funzionino bene gli asili nido e abbiamo già introdotto la lingua inglese, e li renderemo via via negli anni gratuiti, deve diventare, come scritto nel programma, una politica nazionale". Lo afferma a Catania Stefano Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd.

"Dopodiché - aggiunge- ogni territorio ha bellezze, particolarità e peculiarità. L’importante è garantire che possano essere espresse. Il problema quindi non e’ fare dell’Italia l’Emilia Romagna però buone pratiche che funzionano lì non si capisce perché non possano funzionare da altre parti".