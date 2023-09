E-commerce, Zoppas (Ice): “Risultati confermano importanza canale di distribuzione digitale per imprese”

(Adnkronos) - “Dai risultati emersi dallo studio si evince l’importanza per le imprese di un canale di distribuzione come quello digitale”. Così, Matteo Zoppas, Presidente di Ice, (Italian Trade & Investment Agency), intervenuto a margine della presentazione del nuovo studio “E-commerce: percezioni ed evidenze sui benefici per i cittadini, le imprese e l’economia italiana”, realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Amazon, avvenuta oggi alla 49esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti a Cernobbio.