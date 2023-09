E-commerce, Marseglia (Amazon): “ Nostra vetrina Made in Italy esempio di concretezza ricercata”

(Adnkronos) - “Oltre a sostenere lo sviluppo digitale delle imprese, crediamo siano importanti anche le azioni concrete, come la vetrina del Made in Italy, presente su Amazon già dal 2015 ed esempio effettivo della concretezza che ricerchiamo”. Queste le parole della vice presidente e Country Manager di Amazon Italia e Spagna Mariangela Marseglia, in occasione della presentazione del nuovo studio “E-commerce: percezioni ed evidenze sui benefici per i cittadini, le imprese e l’economia italiana”, realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Amazon, avvenuta oggi alla 49esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti a Cernobbio.