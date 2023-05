E-Commerce, inaugurate alla Farnesina “Le Giornate del Made in Italy digitale”

(Adnkronos) - Si è tenuto oggi l’evento di presentazione delle “Le giornate del Made in Italy digitale”, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con Ice Agenzia e Amazon che mira a sostenere e valorizzare il Made in Italy nel mondo. Dal 29 maggio al 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica, in 11 Paesi del mondo ci sarà una promozione speciale di migliaia di prodotti certificati Made in Italy attraverso apposite "vetrine virtuali" di Amazon. Hanno partecipato tra gli altri il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.