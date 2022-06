Drillmec presenta Idrogena: la start up dedicata all’idrogeno

(Adnkronos) - Pipeline and Gas Expo, alla sua seconda edizione, e Hydrogen Expo, la prima fiera dedicata all’idrogeno in Italia, organizzate da Mediapoint Exhibitions, sono le due fiere gemelle ospitate da Piacenza Expo tra l’8 e il 10 giugno. Presente nel padiglione di Pipeline and Gas Expo anche Drillmec Spa, uno dei principali fornitori di attrezzature per la ricerca petrolifera e geotermica a livello globale. La società ha presentato al pubblico ‘Idrogena’, la start up dedicata all’idrogeno che si propone di accompagnare i clienti nel fondamentale passaggio energetico.