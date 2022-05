Draghi e il lapsus sull'embargo: «Che ho detto? Ho parlato di gas invece che di petrolio. Giuliano mi faceva certe facce»

«Che ho detto? Ho parlato di embargo del gas, invece era embargo del petrolio....». Mario Draghi, tra i sorrisi dei giornalisti, si corregge dopo la conferenza stampa successiva al consiglio europeo.

«È stato un Consiglio europeo un pò lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti». Ha detto il premier. «L'azione dell'Ue sull'energia si svilupperà su molti fronti. Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap».

«Lo status di candidato trova l'obiezione di quasi tutti i grandi Stati dell'Ue, tutti direi, esclusa l'Italia. Lo status di candidato al momento non è prevedibile per l'opposizione di questi Paesi ma immaginare un percorso rapido» per l'Ucraina «sì. E mi sembra che anche la Commissione sia d'accordo» su questa prospettiva.

Draghi: «L'inflazione penalizza le famiglie più povere, il governo ha già stanziato 30 miliardi per il caro energia»