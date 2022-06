(Adnkronos) - Mario Draghi in Ucraina - in visita a Kiev con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente rumeno Klaus Iohannis - arrivato alla presidenza ucraina per l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. A seguire si terrà la conferenza stampa congiunta. Le immagini di Palazzo Chigi.