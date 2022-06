(Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato poco fa al palazzo dell’Eliseo, a Parigi, per una cena di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, a partire dal Consiglio Europeo del 23 e 24 a Bruxelles, che sarà seguito a stretto giro dal G7 di Elmau, in Baviera, e dal summit dei capi di Stato e di governo della Nato a Madrid. L’appuntamento di questa sera, che non prevede momenti con la stampa, servirà ai due leader per coordinare le rispettive agende e posizioni. Draghi è stato accolto da Macron con un confidenziale “Mario”.