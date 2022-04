(Adnkronos) - Sesta edizione del concorso indetto dal Gruppo Bracco col patrocinio Coni e Comitato Italiano Paralimpico per premiare valore e impegno delle sportive più meritevoli. Per l'occasione è stato anche presentato il libro “La bambina più forte del mondo” scritta da Silvia Salis ex atleta olimpionica di lancio del martello e attuale vice presidente vicario del Coni.