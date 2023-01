(Adnkronos) - Nel discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche un messaggio rivolto ai giovani dopo le tante morti sulle strade. "Non cancellate il vostro futuro", l'appello del Capo dello Stato. "Parlando dei giovani vorrei - per un momento - rivolgermi direttamente a loro: siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade", sottolinea Mattarella, che continua: "Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro", dice.