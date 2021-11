Di Stefano: "Noi nei Socialisti? Sono loro che convergono su nostre politiche"

Il "grande successo" che ha ottenuto il Movimento Cinque Stelle in questi ultimi anni è stato "far convergere" gli altri partiti sulle sue "politiche", tant'è che oggi "tutti" parlano di temi come la "sostenibilità ambientale" e il reddito di cittadinanza. Così il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S), in passato molto critico nei confronti del Pd, spiega, a margine del Consiglio Commercio a Bruxelles, le ragioni per cui è favorevole ad una eventuale confluenza degli eurodeputati pentastellati nel gruppo dei Socialisti e Democratici.