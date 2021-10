“E' una infezione che va nel profondo del nostro organismo, in particolare in strutture delicate come il sistema nervoso centrale, provoca danni largamente infiammatori. Può essere ben curata e ben prevenuta.”, spiega Giovanni Di Perri, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive dell’Università Degli Studi di Torino durante l’evento “Pre -occupiamoci della meningite...in Piemonte”.