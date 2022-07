Di Amato: "La sostenibilità è guardare al futuro e non al passato"

(Adnkronos) - L’ingegneria è di fronte ad una grande sfida: interpretare scenari che impongono storici cambi di paradigma, fornendo risposte creative, innovative ed efficaci. "Riteniamo che avere una visione ampia sia necessario - ha spiegato il Presidente di Fondazione Evolve e del Gruppo Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato - per accelerare un processo che non ha più spazio di attesa. L'ingegnere umanista può diventare un interprete del futuro. La tecnica è importante, ma altrettanto importante sono altri aspetti come quelli etici, sociali o ambientali"