(Adnkronos) - Imporre un tetto al prezzo del gas in Europa non sarà sufficiente a moderare i rincari: è fondamentale investire in infrastrutture per importare gas naturale liquefatto, e anche per esportarlo dai Paesi produttori. A dirlo è l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi, a margine di un incontro organizzato dalla European House Ambrosetti a Bruxelles.