(Adnkronos) - La quotazione in Borsa di Plenitude, la controllata di Eni attiva nelle rinnovabili, nel 2023 dipenderà dalle condizioni di mercato, anche perché per il Cane a Sei Zampe il valore "strategico" della società non è la quotazione, bensì Plenitude in se stessa. A dirlo è l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi, a margine di un incontro organizzato da The European House Ambrosetti a Bruxelles.