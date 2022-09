Dermatite Atopica, gestione e prospettive della ricerca di una malattia sottovalutata

(Adnkronos) - La dermatite atopica è una patologia infiammatoria cronica della pelle che nel mondo colpisce il 10 percento degli adulti e il 25 percento dei bambini, causando un forte impatto sulla qualità di vita delle persone. Non sono ancora del tutto note le cause scatenanti, tuttavia si ritiene siano coinvolti fattori genetici e ambientali. Inoltre, la familiarità sembra giocare un ruolo chiave: almeno il 40 percento dei pazienti ha una storia familiare di malattia. Per fare il punto sui sintomi della malattia, sulla gestione e le prospettive della ricerca, si è svolto martedì 6 settembre, a Milano, il Media Tutorial “Dermatite Atopica: facciamo chiarezza. L’importanza di rimettersi in gioco’, organizzato da AbbVie alla vigilia del congresso EADV (European Academy of Dermatology and Venerology, Milano, 7-11 settembre).