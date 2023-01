Demo Day della seconda edizione di Zero, presentate nove startup Cleantech

(Adnkronos) - Sono state selezionate tra oltre 150 candidature le nove startup che hanno concluso con successo la seconda edizione di ZERO, l'Acceleratore di startup Cleantech della Rete Nazionale Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti, lanciato da Cdp Venture Capital, dal main partner Eni attraverso la scuola d'impresa Joule, LVenture Group ed Elis. Cinque i mesi dedicati allo svolgimento del programma delle nove startup, che puntano a risolvere alcune delle sfide più importanti nel campo della transizione ecologica e della decarbonizzazione. In occasione del Demo Day le startup hanno presentato le soluzioni innovative sviluppate nei più svariati ambiti, dalla gestione delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti in ottica di risparmio ed economia circolare, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, fino alla riduzione delle emissioni. Le startup hanno lavorato anche sulla sostenibilità e, al termine del programma, le soluzioni sviluppate hanno raggiunto 15 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'agenda Onu 2030