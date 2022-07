Dallo sport un contributo al Pil nazionale pari a 24,5 miliardi con 490 mila occupati

(Adnkronos) - Giorgio Alleva, professore ordinario di statistica presso l'Università La Sapienza di Roma, evidenzia il ruolo dello sport in Italia commentando i dati dello studio promosso da ICS "Pil dello sport. La dimensione economica dello sport in Italia", presentato al Circolo del Tennis del Parco Sportivo del Foro Italico a Roma. "La dimensione economica che è emersa del settore dello sport è poco meno del 2% del Prodotto interno lordo. In Europa ci posizioniamo complessivamente al quarto posto come dimensione assoluta e al quattordicesimo posto se consideriamo il prodotto dello sport pro capite". Infrastrutture, servizi e scuola gli elementi strategici per migliorare nei prossimi anni.