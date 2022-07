Dallo sport un contributo al Pil e all’occupazione

(Adnkronos) - Presentato al Circolo del Tennis del Parco Sportivo del Foro Italico a Roma lo studio promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo "Pil dello sport. La dimensione economica dello sport in Italia". Nel 2019 il contributo al Pil nazionale è stato pari a 24,5 miliardi con 490 mila occupati. Sono intervenuti i vertici di ICS, Sport e Salute e Michele Sciscioli capo Dipartimento per lo sport alla Presidenza del Consiglio dei ministri.