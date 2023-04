Da Gsk un monoclonale per quattro patologie eosinofile

(Adnkronos) - Mepolizumab, anticorpo monoclonale frutto della ricerca Gsk, è il solo ad essere rimborsato in italia per quattro tre patologie oltre all’asma grave: la Rinosinusite cronica con poliposi nasale, la granulomatosi eosinofila con poliangioite e la sindrome ipereosinofila. Se ne è parlato in occasione dell’evento 'La terapia di precisione per le malattie eosinofile si fa in quattro con mepolizumab' organizzato da Gsk a Milano.