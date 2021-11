Da Fiumicino al centro di Roma in 20 minuti con Volocity

Dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino al centro di Roma, e viceversa, in soli 20 minuti. A emissioni zero. È questo uno dei principali vantaggi che apporterà ''VoloCity'', l'innovativo taxi dei cieli realizzato dalla società tedesca Volocopter esposto a Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma. Il suo decollo è atteso entro i prossimi 3 anni, il tempo necessario sia a completare la regolazione di volo, sia a sviluppare i ''vertiporti'' a decollo verticale, necessari per consentire la partenza e l'atterraggio dei taxi del cielo.