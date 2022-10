Da Confsal, un decalogo per affrontare l’emergenza sicurezza sul lavoro

(Adnkronos) - “La nostra è una proposta che non solo offre soluzioni attuabili allo stillicidio degli incidenti sui luoghi di lavoro, ma che è soprattutto capace di indicare un metodo per trasformare le attuali criticità in opportunità di crescita sociale ed economica. Il governo apra un tavolo”. Lo afferma il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.