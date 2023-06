Cultura, Turla (sindaco Monte Isola): “Nostro territorio attrattivo da tutti i punti di vista, sia turistico che artistico”

(Adnkronos) - “Monte Isola è attrattiva da tutti i punti di vista, sia turistico che artistico-contemporaneo”. Lo ha detto Fiorello Turla, sindaco di Monte Isola, a margine della presentazione di “Il Terzo Paradiso dell’Energia”, promosso in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, grazie al sostegno di A2A e Fondazione Banco dell’energia. L’opera, ispirata dal Maestro Michelangelo Pistoletto, ha la sostenibilità come protagonista, in quanto realizzata con materiali di riuso legati al territorio e alla Festa delle Luci di Brescia e Bergamo.