Cultura, sport e Prosecco DOC

(Adnkronos) - Criminalizzare il consumo di alcol è un approccio completamente sbagliato, occorre informare e sensibilizzare anche le nuove generazioni verso un consumo responsabile e consapevole delle bevande alcoliche e del vino. Ai paesi con una grande tradizione enologica come l’Italia, ma anche la Francia, il compito di esportare la cultura sana e responsabile del vino in tutto il mondo. Le sinergie che Prosecco DOC ha creato in questi anni con gli ambiti dello sport e della cultura vanno proprio in questa direzione: una comunicazione del vino che racconta come questa bevanda possa migliorare l’esperienza dei consumatori. Ai nostri microfoni, Luca Giavi, Direttore Generale Consorzio di Tutela Prosecco DOC.

