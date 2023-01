(Adnkronos) - Roma, 23 gen. (Adnkronos)

Dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori e oltre il 7% di share) ed essere stato tra i programmi più visti del venerdì sera, Maurizio Crozza è pronto a tornare con 'Fratelli di Crozza', da venerdì 24 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+.

Ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso delle passate stagioni si aggiunge per la prima volta il ministro della Giustizia Carlo Nordio e smentisce le voci sulle sue dimissioni dopo le critiche per la proposta sulle limitazioni delle intercettazioni: "Volete che mi dimetta? No, faccio come Shakespeare in Giulietta e Alfa Romeo: facciamo retromarcia…tanto a ‘sto governo la cosa che gli vien meglio sono le retromarcia".

'Fratelli di Crozza' sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere tutti gli episodi completi delle passate stagioni.