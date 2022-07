Crisi, Doris (Mediolanum): “Momento attuale crea panico ma ci aspetta futuro migliore”

(Adnkronos) - “L’evento che abbiamo organizzato vuole comunicare alle persone come interpretare quello che sta accadendo con uno sguardo al futuro, guardando anche al passato come sono state superate le crisi. Vogliamo far capire che c’è un futuro che ci aspetta migliore del presente. Abbiamo pubblicato una lettera sui giornali con l’obiettivo di far riflettere le persone, perché quel che sta accadendo crea panico. Vogliamo far vedere alle persone che in momenti molto bui del passato l’uomo è riuscito a superarli creando nuovo benessere. Anche questa volta l’essere umano supererà questa crisi e creerà un mondo migliore”.