Crisi, convegno Mediolanum alla Nuvola: “Futuro sarà migliore del presente”

(Adnkronos) - Nello splendido scenario della Nuvola dell’Eur a Roma si è svolto il convegno ‘Mercati finanziari: quale futuro per i nostri risparmi?’. Ad aprire i lavori è stato l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris: “Vogliamo far vedere alle persone che in momenti molto bui del passato l’uomo è riuscito a superarli creando nuovo benessere. La nostra intenzione è far capire che c’è un futuro che ci aspetta migliore del presente. Anche questa volta l’essere umano supererà questa crisi e creerà un mondo migliore”.