Cozzoli: "Oggi è un giorno importante per lo sport italiano, nasce WeSportUp"

(Adnkronos) - "Oggi è un giorno importante per lo sport italiano, nasce WeSportUp. Vogliamo far crescere lo sport accogliendo i talenti e le start up italiane che si mettono a disposizione dell'industria sportiva ma anche della dimensione sociale dello sport. Sport e Salute vuol essere motore di rinnovamento dello sport italiano". Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli inaugurando al Foro Italiano ‘WeSportUp’ l’acceleratore sport e wellness della rete nazionale Cdp. "E' una nuova medaglia per lo sport italiano, non eravamo presenti nel ranking dello sport tech in Europa, finalmente riusciamo ad entrare in questa classifica. Ci sono i presupposti che lo sport italiano sia motore di cambiamento e di crescita e di sviluppo e Sport e Salute vuole portare aventi l'anima sociale ma anche quella industriale e questa è una pietra miliare per il cambiamento".