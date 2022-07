Cozzoli, ''Avvisi online per 80 mln e accordo con Ita, aiuto reale per sport italiano"

(Adnkronos) - Ita Airways e Sport e Salute hanno annunciato la convenzione a sostegno dello sport e del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attività sportiva. "Vogliamo mettere a disposizione servizi per il mondo sportivo con il pacchetto mobilità. Inoltre saranno online da oggi avvisi per gli 80 mln per lo sport di base", ha detto Vito Cozzoli presidente e ad di Sport e Salute.