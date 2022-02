(Adnkronos) - Pochi i manifestanti a Roma, radunati dalle forze dell'ordine in piazza San Marco sul marciapiede. Arrabbiati con chi sulle chat invitava alla rivoluzione e che oggi ha preferito restare a casa. "La gente come noi non molla mai" hanno intonato al megafono. Tra loro anche militanti di Forza Nuova senza bandiere, come da due anni a questa parte.