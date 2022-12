Covid, ministro Schillaci: "Dopo due anni sarà Natale sereno in famiglia"

(Adnkronos) - La situazione Covid, il Natale alle porte e i fondi per la sanità in Manovra. Il ministro della Salute Orazio Schillaci è stato ospite di Adnkronos Live in un'intervista a 360 gradi in cui ha affrontato i principali temi di attualità, con l'annuncio della proroga almeno fino alla primavera dell'obbligo della mascherina per gli ospedali e le Rsa.