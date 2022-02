(Adnkronos) - Marco Liccione ha iniziato la sua marcia da solo verso Montecitorio. "Voglio un confronto e non mi fanno nemmeno superare le transenne - dice all’Adnkronos il leader dei no vax torinese - Si sono messi in gabbia da soli, hanno paura della voce del popolo. La poca adesione di oggi non è una sconfitta, domani saremo molti di più al Circo Massimo".