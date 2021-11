Covid, Fedriga: "Rischio molto vicino per Fvg di passare in zona gialla"

"C’è un rischio molto vicino di passare in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. Questo ovviamente ci preoccupa in prospettiva perchè, voglio ricordare, dopo la zona gialla che ha delle limitazioni fastidiose, la zona arancione è quella successiva dove si cominciano a mettere in difficoltà settori economici e lavorativi". Lo ha detto all’Adnkronos il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a margine della conferenza stampa organizzata dopo l'incontro con i Capigruppo di Senato e Camera sulle criticità del Servizio Sanitario Nazionale.

di Silvia Mancinelli