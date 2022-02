Covid, da no vax cori choc contro Draghi a Roma: "Devi morire"

(Adnkronos) - "Draghi vaf.., devi morire". E' il coro che si è alzato ora in piazza San Marco, davanti all'altare della patria, dove circa settanta manifestanti no vax continuano il sit-in nell'area verde con due tende già sistemate per la notte. L'inno d'Italia viene intonato stancamente dallo zoccolo duro della protesta, qualcuno sventola un cartello con scritto "No nazipass, lottiamo per la libertà e per un mondo libero" mentre si organizza per domani un nuovo appuntamento qui, in piazza Venezia, alle 10.