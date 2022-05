(Adnkronos) - Il Covid-19 è più letale e più costoso da curare rispetto all'influenza stagionale. Lo rivela uno studio presentato a Lisbona al congresso della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive. Il rischio di morte è triplo (da 30 a 90 giorni dal ricovero) per pazienti ricoverati per Covid, rispetto a quelli ricoverati per influenza stagionale. Lo studio evidenzia anche che i costi per curare il Covid-19 sono circa doppi rispetto a quelli dell'influenza stagionale.