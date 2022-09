Costa: “Dialogo tra diversi ambiti di ricerca è grande valore aggiunto”

(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa di presentazione della mostra Human Brains, Preserving the Brain - Forum on neurodegenerative diseases”, quarta fase del progetto dedicato alle neuroscienze realizzato da Fondazione Prada in collaborazione con 13 tra i più importanti istituti e università di neuroscienze a livello internazionale, Chiara Costa, Head of Programs di Fondazione Prada, parla dell’importanza della collaborazione tra realtà e ambiti di ricerca differenti e spiega il motivo dell’impegno di Fondazione Prada nell’ambito della divulgazione scientifica.