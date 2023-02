Cospito, Nordio: "Stato salute non può essere elemento di pressione su governo"

(Adnkronos) - "Lo stato di salute di un detenuto, al 41 bis sulla base di una istruttoria, non può costituire elemento di pressione sul governo perché aprirebbe una diga da parte di altri detenuti". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella sua informativa sul caso dell'anarchico Cospito da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto.