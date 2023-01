(Adnkronos) - "Cospito ha incontrato mafiosi e il 12 gennaio 2023, mentre parlava coi mafiosi ha incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Allora voglio sapere, questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia? Lo vogliamo sapere in quest'aula oggi".Così il deputato di FdI Giovanni Donzelli ha attaccato i dem in Aula nel corso della discussione in aula alla Camera sulla commissione Antimafia.