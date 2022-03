Corazza (Apiafco): “Un’Alleanza per la psoriasi per far rientrare questa patologia nel piano cronicità”

(Adnkronos) - “Oggi presso la Camera dei Deputati abbiamo presentato l’Alleanza italiana per la psoriasi che è costituita dalla nostra associazione Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza, da due società di dermatologia SIDeMaST e Adoi e da Salutequità che è una di quelle organizzazioni che raccoglie i dati sulla nostra sanità nazionale. Abbiamo deciso di costituire un’alleanza perché almeno da due anni la nostra associazione sta lavorando per far rientrare la psoriasi nel piano della cronicità”. Lo ha dichiarato Valeria Corazza, presidente di Apiafco, a margine del convegno “Psoriasi: cronicità e bisogni dei pazienti”.