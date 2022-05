Coop, Russo: "Lombardia Coop to Coop, occasione per recuperare equilibrio psico - fisico"

(Adnkronos) - “Proprio un momento come questo in cui siamo sotto pressione tutti dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra è un’occasione per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani ti tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.