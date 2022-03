Coop ricorda le vittime innocenti delle mafie

(Adnkronos) - Si è tenuto a Milano l'evento “Cosa vuol dire legalità? La legalità in campo (e a tavola)” organizzato da Coop in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un appuntamento con il quale Coop vuole generare consapevolezza sulla presenza della criminalità organizzata in Lombardia e sul territorio nazionale attraverso il racconto corale di chi, quotidianamente, è “sul campo” e tocca con mano quanto la criminalità incida sulla vita delle persone e sul sistema economico e produttivo del nostro Paese.