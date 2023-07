Coop: Pedroni (Ancc-Coop), ‘Imprese Coop devono essere unite perché divise sono nulla’

(Adnkronos) - “Per creare il futuro bisogna essere disposti a fare dei cambiamenti importanti che nascono dalla consapevolezza che il mondo si sta trasformando in una velocità impressionante. Come Coop siamo un insieme di imprese ed è assolutamente fondamentale essere uniti perché, come diceva Prampolini: uniti siamo tutto, divisi siamo nulla”. Così il Presidente uscente di Ancc-Coop, Marco Pedroni, a margine dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Cooperative Consumatori dal titolo “Creare Futuro. Una buona spesa può cambiare il mondo”, tenutosi a Roma.