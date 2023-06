Congresso Icar: Covid, focus sul trattamento precoce dei pazienti fragili

(Adnkronos) - Si è svolto a Bari la 15esima edizione di “Icar-Italian Conference on Aids and Antiviral research” dedicato al tema delle infezioni virali e degli strumenti per contrastarle. L’appuntamento annuale ha posto l’attenzione anche sulla cura di pazienti fragili colpiti da infezione da coronavirus. Alba di Palo & Sebastiano Ursi