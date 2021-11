Congresso audiologi e foniatri a Torino, Carollo (Amplifon): "Promuovere cultura dell'attenzione ai problemi dell'udito"

Al via al Lingotto di Torino il 38° Congresso nazionale Siaf (Società italiana di audiologia e foniatria) che torna in presenza per fare il punto sulle novità nel campo della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie in ambito audiologico e foniatrico. "E' fondamentale promuovere una cultura dell'attenzione ai problemi dell'udito con una diagnosi e una cura precoci" sottolinea Carlo Carollo, general manager di Amplifon. L'azienda sostiene l'evento premiando i 5 professionisti della comunità medico-scientifica che più si sono distinti per impegno professionale e sociale.