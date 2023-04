Confsal, Margiotta: “Lavoro come progetto di vita e non di morte”

(Adnkronos) - Giovedì 27 aprile la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) ha organizzato, presso la sede Inail di Roma, un confronto con i partiti e le istituzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riassunte nel “Decalogo della prevenzione partecipata”. A margine, è intervenuto Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal che ha sottolineato con forza l'importanza di attuare strategie di prevenzione per "intendere il lavoro come progetto di vita e non di morte"