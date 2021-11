Berti (Confindustria): Con sistema attuale rischio altissimo di far avere a persone con disabilità grave ausili non idonei ; da cui rischio di causare patologie collaterali e un costa maggiore costo per Ssn. Adeguare inoltre gare d’appalto a prezzi di mercato per evitare rottura in processo di fornitura che porterebbe a mancanza prodotto per il paziente